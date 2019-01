(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Doppio bronzo per l’Italia nella tappa giapponese di coppa del mondo di fioretto maschile, grazie a Daniele Garozzo e Alessio Foconi. Una prestazione eccellente per entrambi che fa da ottimo preludio al GrandPrix FIE di Torino, in programma a febbraio. A sbarrare la strada della finale a Garozzo è stato il britannico Richard Kruse, poi vincitore finale della gara, col punteggio di 15-10, mentre Foconi è stata sconfitto in semifinale dallo statunitense Race Imboden per 15-9. In ogni caso c’è soddisfazione nel clan azzurro. Foconi, già vincitore della tappa di Parigi, continua la sua serie positiva, affiancato da Garozzo che completa un gran podio, nel quale sono protagonisti tutti i primi quattro atleti del ranking mondiale. Si sono invece fermati agli ottavi di finale il giovane Bianchi e Giorgio Avola, quest’ultimo eliminato per 15-11 dallo statunintese ed iridato 2013, Miles Chamley-Watson, che nel turno dei 32 aveva piazzato la stoccata del 15-14 contro Andrea Cassarà. Fermato nel tabellone dei 32 anche Valerio Aspromonte, mentre nel primo turno del maindraw erano stati eliminati Francesco Ingargiola e Edoardo Luperi. Nella notte italiana ci sarà la prova a squadre che concluderà la tre-giorni giapponese. Per l’Italia, in pedana il quartetto campione del Mondo composto da Giorgio Avola, Daniele Garozzo, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà.(ANSA).