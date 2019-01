(ANSA) – MILANO, 26 GEN – “Nell’ultima partita non abbiamo offerto una prestazione di livello, mi aspetto ci siano attenzione e forza per vincere la partita contro un avversario tosto”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. “Ho visto la squadra lavorare nella maniera corretta per affrontare una partita così delicata e difficile – ha proseguito -. Sono una squadra fisica e di corsa, ci sarà da essere pronti. Il mercato? Quando si va a giocare partite di questo livello, metterci altre attenzioni mi toglie qualcosa in funzione del mio lavoro e in funzione dell’attenzione che bisogna metterci”.