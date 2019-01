(ANSA) – MILANO, 26 GEN – “Sulla situazione di Vrsaljko stiamo valutando il da farsi insieme all’Atletico Madrid, che è proprietaria del suo cartellino. Insieme stiamo valutando il meglio anche per il giocatore”. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, commenta così le condizioni fisiche di Sime Vrsaljko, per il quale, visti i problemi al ginocchio, si fa largo l’ipotesi dell’operazione. “L’arrivo di Cedric è legato alle condizioni di Vrsaljko – ha proseguito Spalletti -. Abbiamo anche le limitazioni Uefa, quella casella andava sostituita. Dalbert in uscita? È un calciatore fortissimo, uno di quelli su cui puntiamo. Godin? Non è corretto fare ragionamenti, ora ho a che fare con altri giocatori”.