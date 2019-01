(ANSA) – MILANO, 26 GEN – “Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia sempre cercare di organizzare una squadra più forte, perché se lo merita la storia, il tifoso in generale. I nostri tifosi sono molti e gli vanno date risposte importanti per una squadra sempre più forte”. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, commenta così l’ingresso in società di LionRock Capital, nuovo socio di minoranza del club. Verso la partita di domani, contro il Torino, l’allenatore dei nerazzurri ha poi dato un aggiornamento sulle condizioni di Politano e Nainggolan: “Politano ha avuto un affaticamento martedì, dobbiamo valutare ma siamo fiduciosi che sia a disposizione. Nainggolan? Se possa partire dal 1′ non lo raccontiamo, ma sta continuando a mettere a punto quella che è la sua macchina potente. E che ha bisogno di essere sostenuta per andare forte, altrimenti si sbanda”.