(ANSA) – TORINO, 26 GEN – “Mancano ancora tante vittorie per vincere lo scudetto…”. Massimiliano Allegri mantiene alta la concentrazione della Juventus, attesa domani sera dalla Lazio all’Olimpico. “Con la Lazio è sempre una partita difficile, complicata, inoltre vorranno vincere per la prima volta contro una grande in questa stagione – osserva l’allenatore dei bianconeri -. La Lazio è una squadra fisica e tecnica, ha segnato molto su palle inattive, in casa tira molto”. Domani, inoltre, “vorrà riscattare la sconfitta di Napoli – prosegue -, mentre per noi è importante dare continuità”. Tante le assenze in casa Juve, tra cui quelle pesanti di Mandzukic, Pjanic, Khedira e con Cancelo destinato alla panchina. “Le assenze non contano, ne ho 15 da far giocare – sostiene il tecnico dei bianconeri -. Rientra Cancelo e andrà in panchina, Mandzukic sarà a disposizione contro il Parma, mentre Pjanic e Khedira da lunedì si alleneranno con la squadra”.