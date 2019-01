(ANSA) – MILANO, 26 GEN – L’Ax Milano è a un passo dall’acquistare il free agent James Nunnally. L’ala statunitense, 28 anni, nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2020 e raggiungere Milano per i test medici e i primi allenamenti. Nunnally, mvp della Serie A con Avellino nel 2016, campione d’Europa con il Fenerbahce nel 2017, reduce dalla doppia esperienza nella Nba con Minnesota e Houston, dovrebbe già scendere in campo venerdì sera, nella sfida di Eurolega contro Gran Canaria. Con gli spagnoli potrebbe tornare a disposizione anche Nemanja Nedovic. Un acquisto e un rientro che, nei piani della società, dovrebbero aiutare nella corsa ai Playoff di Eurolega, dove Milano resta ottava in classifica. Il coach dell’Olimpia, Simone Pianigiani, dopo la partita contro lo Zalgiris Kaunas, aveva benedetto questa operazione, definendo Nunnally “un gran bel giocatore”.