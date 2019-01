(ANSA) – BERGAMO, 26 GEN – “Vincere contro la Roma sarebbe già un gran regalo”. Alla vigilia del match casalingo coi giallorossi, Gian Piero Gasperini esprime il desiderio per i 61 anni compiuti proprio oggi, evitando di fare previsioni sul quarto di Coppa Italia di mercoledì 30 contro la Juventus. “Con l’ottimo rendimento dalla fine del girone d’andata ci siamo meritati la possibilità di affrontare partite come questa per vincerle. Siamo circondati da entusiasmo e curiosità – spiega il tecnico dell’Atalanta -. Sotto il profilo degli obiettivi è presto per parlare, perché ci sono tante squadre in pochi punti, dalla Champions all’Europa League. Ci sono le due romane, il Torino, la Sampdoria, la Fiorentina e il Milan”. Una parola sull’avversario di turno: “Mi piace molto la filosofia della Roma, Di Francesco ha fatto un gran lavoro su molti giovani cui poter dare fiducia per il futuro. Non so se sia una squadra con pochi punti rispetto alle sue potenzialità: il campionato è estremamente equilibrato”.