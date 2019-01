(ANSA) – ROMA, 26 GEN – “Sappiamo che giocheremo contro i numeri uno in Italia e in Europa dovremo fare una partita importante, che ci è già riuscita in passato, quindi speriamo di poterla ripetere domani”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida casalinga contro la Juventus. “Dovremo giocare una partita con tutte le componenti: testa, cuore e gambe, tutto il possibile”, ha aggiunto il tecnico dei biancocelesti, specificando: “Non è vero che non abbiamo niente da perdere”, che “la cosa più importante sono le motivazioni e l’approccio. Ronaldo? Sarà un osservato speciale, si è integrato subito nel campionato italiano. È il più forte al mondo insieme a Messi”.