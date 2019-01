(ANSA) – WASHINGTON, 26 GEN – “L’esperimento socialista in Venezuela e’ fallito, la gente e’ alla fame”: cosi’ il segretario di stato americano Mike Pompeo ha aperto il suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando come “la crisi umanitaria nel paese necessita di un’azione ora, oggi, per porre fine a un incubo”.