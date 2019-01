(ANSA) – REGGIO EMILIA, 26 GEN – Il Sassuolo batte il Cagliari 3-0 nel primo anticipo della 21/a giornata del campionato di serie A, tornando alla vittoria dopo oltre 40 giorni. I tre punti che portano gli emiliani a 29 punti in classifica, in piena corsa per una posto in Europa, portano la firma di Locatelli (9′ pt), Babacar su rigore (49′ pt) e Matri (42′ st). Il Cagliari resta a quota 21.