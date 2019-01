(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Borussia Dortmund avanti tutta nella 19/a giornata della Bundesliga. La squadra allenata da Lucien Favre ha spazzato via 5-1 l’Hannover ’96, salendo a quota 48 punti in classifica e, nell’attesa che scenda in campo il Bayern Monaco (domani in casa contro lo Stoccarda), facendo registrare un +9 sui campioni di Germania in carica, fermi a 39. Di Hakimi al 24′ del primo tempo, Reus al 15′, Goetze al 17′, Guerreiro al 22′ e Witsel al 46′ della ripresa i gol dei gialloneri che hanno reso inutile il punto di Bakalorz al 41′ st. Ha vinto anche l’altro Borussia, il Moenchengladbach, che ha superato in casa per 2-0 l’Augusta, agganciando il Bayern Monaco al secondo posto.