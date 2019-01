(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Prosegue l’elastico al vertice della Liga fra il Barcellona e l’Atletico Madrid. Mentre i blaugrana saranno in campo domani a Girona. i ‘Colchoneros’ hanno liquidato la ‘pratica’ Getafe, vincendo sul terreno del Wanda Metropolitano per 2-0. Di Griezmann al 27′ e Saul Niguez al 37′ del primo tempo le reti che hanno deciso il match. La squadra di Diego Simeone, per il momento, è a 44 punti, vale a dire a -2 dal Barca. Ha vinto, con tanto di ‘manita’, anche il Siviglia che, in casa, ha strapazzato il Levante, la seconda squadra di Valencia. Al festival del gol, andato in onda nel secondo tempo del Ramon Sanchez Pizjuan, hanno partecipato Ben Yedder al 3′, Andre Silva al 15′, Franco Vazquez al 26′, Sarabia al 35′ e Promes al 45′. Il Siviglia sale a 36 punti e aggancia al terzo posto il Real Madrid, che giocherà domani sera alle 20,45 contro l’Espanyol a Barcellona.