(ANSA) – REGGIO EMILIA, 26 GEN – Roberto De Zerbi non può che essere soddisfatto. Dopo il pari di San Siro con l’Inter, il suo Sassuolo ha centrato la prima vittoria, contro il Cagliari, al termine di una partita che non è mai stata in discussione. “Un successo che vale molto – ha detto – per il modo in cui l’abbiamo ottenuta senza mai correre rischi. E per noi mettere in fila due gare senza subire gol è importante. Questa è una vittoria pesante perché nelle ultime gara casalinghe, per sfortuna e nostri errori, non eravamo riusciti a centrare i tre punti”. L’unica sbavatura è stata la discussione fra Babacar e Berardi su chi dovesse calciare il rigore, che ha portato al 2-0 alla fine del primo tempo. “Ho deciso io che battesse Babacar – ha detto -, dopo la partenza di Boateng, il rigorista è Babacar. Sul fatto che Berardi fosse scontento lo chiariremo in settimana. Ma sono contento che sia successo questo”.