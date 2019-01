(ANSA) – ROCCA STRADA (GROSSETO), 26 GEN – Un uomo di 65 anni, residente in provincia di Vicenza, è stato aggredito da due lupi mentre con un amico del posto stava passeggiando nella campagna tra Sticciano e Rocca Strada in provincia di Grosseto. L’uomo, da quanto si è appreso, avrebbe visto i due animali che stavano per attaccare un branco di pecore in prossimità del bosco. Si è avvicinato per scacciarli ma i lupi, o ‘predatori’, lo hanno aggredito azzannandolo a una mano. Il 65enne è riuscito a divincolarsi e i lupi si sono allontanati nel bosco. Ora si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto con una ferita profonda a una mano. Illeso il suo amico. (ANSA).