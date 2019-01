ROMA – Il governo diviso. Anche sul Venezuela, al momento di decidere se sostenere la linea tracciata da Spagna, Francia e Germania, o di assumere un atteggiamento blando, sono emerse le due anime dell’Esecutivo.

Il premier Conte, in comune accordo con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, era propenso ad aderire all’ultimatum posto al governo Maduro: elezioni entro 8 giorni o riconoscimento di Juan Guaidó come presidente ad interim. Ma è stato costretto a fare marcia indietro per non provocare una pericolosa spaccatura in seno al governo. Alla fine ha dichiarato:

“L’Italia sta seguendo con costante attenzione la situazione in Venezuela. Auspichiamo la necessità di una riconciliazione nazionale e di un processo politico che si svolga in modo ordinato e che consenta al popolo venezuelano di arrivare quanto prima a esercitare libere scelte democratiche”.

Ma nessun ultimatum. Si defila dalla linea di Spagna, Germania e Francia e si dice contrario “a interventi impositivi di altri Paesi”.

Il ministro Moavero ha poi affermato:

“Ci riconosciamo pienamente nella dichiarazione comune che gli Stati membri dell’Ue hanno diffuso oggi sulla situazione in Venezuela, alla redazione della quale abbiamo partecipato. Chiediamo una vera riconciliazione nazionale e iniziative costruttive che scongiurino sviluppi gravi e negativi, assicurino il rispetto dei diritti fondamentali e consentano un rapido ritorno alla legittimità democratica, garantita da nuove elezioni libere e trasparenti”.

Se per Matteo Salvini Francia, Germania, Spagna “hanno fatto bene” a imporre un ultimatum a Maduro, per il M5S questa sarebbe una palese violazione della tesi della “non ingerenza”. Una posizione, quella dei pentastellati, che si traduce in una sostanziale neutralità.

Alessandro Di Battista, contrario al riconoscimento di Guaidó, ha espresso il timore che il Venezuela possa trasformarsi nella Libia del Sudamerica.

Oggi su Facebook è stato più esplicito:

“Firmare l’ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E’ lo stesso identico schema che si è avuto anni fa con la Libia e con Gheddafi. Identico. Qua non si tratta di difendere Maduro. Si tratta di evitare un’escalation di violenza addirittura peggiore di quella che il Venezuela vive ormai da anni. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola ”

E prosegue:

“In pratica l’Ue dice: ‘Maduro convochi le elezioni entro 8 giorni o noi legittimiamo uno che si è auto-proclamato Presidente’. Ma che razza di ragionamento è? Io non ci sto”.

La replica di Salvini: “Parla a vanvera”.