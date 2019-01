(ANSA) – ROMA, 26 GEN – “Mi è scappata una parolaccia. Comincia per ‘c’ e finisce con ‘o’, ma non era rivolta all’arbitro”. Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, sulle cause della sua espulsione nel recupero della gara di San Siro col Milan. Quanto alla prestazione della sua squadra, si dice contento a metà: “Il primo tempo non tanto bene, c’è stato poco equilibrio e abbiamo concesso molti contropiede – afferma ai microfoni di Dazn -. Il Milan si difendeva bene ma noi avevamo un ritmo molto blando. Meglio il secondo con un ritmo più alto, abbiamo fatto tanti tiri, purtroppo centrali”.