(ANSA) – PESARO, 26 GEN – Una Happy Brindisi in stato di grazia spegne sul nascere gli entusiasmi di una Vuelle Pesaro reduce da due vittorie consecutive e si impone nettamente, 101-80, cogliendo il terzo successo di fila che la porta a 20 punti in classifica. I brindisini partono a razzo e a parità di tiri realizzano percentuali stratosferiche così che all’intervallo la gara era già segnata. Il vantaggio massimo tocca i 24 punti, 33-57, al 18′. Pesaro trova in Artis (27 punti) il finalizzatore capace di tenere a galla la squadra e prova a rientrare, ma nell’ultimo quarto Ci potrebbero riuscire all’inizio dell’ultima frazione quando sul 66-74 al 32′ sbagliano il canestro del -6. È l’unico sussulto di un match a senso unico con Brindisi che chiude con ben sei giocatori in doppia cifra, mentre Pesaro paga i troppi errori in attacco.