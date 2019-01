(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Il principe Filippo si è scusato per l’incidente stradale del 17 gennaio scorso dicendosi “profondamente dispiaciuto” in una lettera inviata a Emma Fairweather, la 46enne rimasta ferita nello scontro: lo scrive il Sunday Mirror, che pubblica la lettera datata 21 gennaio. Filippo, che dice di essere stato “un po’ scosso dopo l’incidente”, ammette così le sue responsabilità e lascia intendere di non aver visto la vettura sulla quale viaggiava Fairweather – insieme ad una sua amica che guidava e al figlio di 9 mesi di quest’ultima – a causa del sole che a quell’ora (erano circa le 15:00) era basso sull’orizzonte. “Il sole spendeva basso sulla strada. In condizioni normali non avrei avuto alcuna difficoltà nel vedere il traffico in arrivo… ma posso solo immaginare di non aver visto le auto arrivare e sono molto contrito riguardo alle conseguenze”, ha scritto Filippo. In precedenza Fairweather, che si è rotta un polso, si era lamentata poiché non era stata contattata direttamente dal principe.