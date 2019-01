(ANSA) – VARSAVIA, 27 GEN – Andrea Bocelli si è esibito ieri sera a Danzica, rendendo omaggio alla fine del concerto al sindaco della città, Pawel Adamowicz, accoltellato a morte il 13 gennaio scorso, cantando l’Ave Maria insieme al soprano Maria Aleida. Accolto dall’ovazione del pubblico polacco nello stadio Ergo Arena, Bocelli ha annunciato di voler dedicare il brano “a una persona molto speciale”. Poi, dietro di lui, è apparsa una grande foto di Adamowicz con la scritta in polacco “Non ti scorderemo mai”. Due anni fa, durante un altro concerto a Danzica, Bocelli aveva conosciuto personalmente Adamowicz che gli regalò dei gemelli d’ambra. Su richiesta della famiglia del sindaco ucciso, il famoso brano di Bocelli “Time to say goodbye” è stato suonato nella basilica mariana della città baltica alla fine dei funerali di Adamowicz.