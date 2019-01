(ANSA) – VARSAVIA, 27 GEN – Cerimonia di ex prigionieri di Auschwitz oggi nell’ex campo di sterminio nazista in occasione della Giornata della memoria. I sopravvissuti hanno deposto dei fiori e indossato sciarpe a righe che ricordano le uniformi da detenuti, alcune con una lettera rossa ‘P’, il simbolo che i nazisti usavano per segnalare i prigionieri polacchi. Un’altra cerimonia è prevista più tardi vicino alle rovine delle camere a gas per ricordare 1,1 milioni di persone che vi sono state uccise e tutte le vittime dell’Olocausto. Il campo fu liberato dalle forze sovietiche il 27 gennaio 1945.