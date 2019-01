(ANSA) – ROMA,27 GEN – Gli Spurs, dopo due sconfitte consecutive, riemergono nel campionato Nba e trionfano a New Orleans con il punteggio di 126-114. Aldridge, nonostante un problema al polso sinistro, spicca nel successo di San Antonio sui Pelicans (28 punti per lui) che hanno come scusante una serie interminabile di assenze. Fa il suo anche Marco Belinelli, con 8 punti e 4 assist in 22′ giocati. Vincono anche i Denver Nuggets sui Philadelphia 76ers per 126-110, con Nikola Jokic (32 punti) che fa registrare la settima tripla doppia della stagione. Per i padroni di casa si tratta della 16/a vittoria casalinga nelle ultime 17 partite. Bene i Portland Trail Blazers, che infliggono un 120-111 agli Atlanta Hawks. Più risicata l’affermazione dei Memphis Grizzlies sugli Indiana Pacers (106-103). Infine, i Golden State Warriors continuano a volare, centrando la 10/a vittoria (115-111) sul campo dei Boston Celtics. Protagonista del match Durant, autore di 33 punti, contro i 32 di Irving: non sono bastati per evitare il tracollo casalingo.