(ANSA) – PERUGIA, 27 GEN – “Di Giuseppe Zamberletti ci rimane in eredità la cultura di governo e l’esperienza istituzionale messa al servizio della tutela delle persone e del Paese. Grazie per tutto quello che ci ha lasciato”: la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini ricorda così il fondatore della protezione civile scomparso a Varese. Lo fa con un post su Facebook. “Voglio ricordare con stima sincera l’on. Giuseppe Zamberletti – ha scritto Marini – per tutti noi il ‘padre’ della nostra Protezione civile. Conosceva bene l’Umbria e la capacità avuta sempre come comunità regionale di fronteggiare le emergenze e le calamità naturali. Lo ricordo, in questi anni, più volte presente in tante iniziative di protezione civile soprattutto in quelle che mettevano al centro i volontari. Un’ultima volta – ha concluso Marini – lo abbiamo avuto con noi a Norcia dopo il sisma del 2016”. (ANSA).