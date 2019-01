(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Eriksen? No, grazie. Il Real Madrid si tira fuori dalla corsa per mettere le mani sul cartellino del centrocampista danese del Tottenham, preferendo continuare a seguire la pista che può portare a Eden Hazard. stella del Chelsea. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui è il belga il vero obiettivo di Florentino Perez nel prossimo mercato estivo. Tuttavia, c’è un altro obiettivo di non poco poco: quello economico. Il club ‘blanco’, infatti, spera di acquisire il cartellino di Hazard a una cifra che non vada molto oltre i 100 milioni. Ci riuscirà?