(ANSA) – GARMISCH (GERMANIA), 27 GEN – Sofia Goggia concede il bis. Ancora un podio, il 24/o in carriera, per l’olimpionica azzurra che, nella sua seconda gara al rientro dopo lo stop per infortunio, si prende il secondo posto (dopo quello di ieri nel SuperG) anche nella discesa di Coppa del mondo a Garmisch-Partenkirchen (1’37″71). Goggia ha chiuso alle spalle dell’austriaca Stephanie Venier, al primo successo in carriera, con il tempo di 1’37″46. Terza la tedesca Kira Weidle (1’38″00). Per l’Italia ci sono poi Nadia Fanchini, 6/a in 1’38″45; Elena Curtoni, al momento 18/a (1’39″60); più indietro Francesca Marsaglia (1’40″41).