(ANSA) – ROMA, 27 GEN – “E’ la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime della Shoah: dev’essere per tutti noi un momento di riflessione profonda sui valori e per le generazioni future il più potente monito affinché quanto successo non si ripeta”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, nel giorno della memoria. “Dev’essere un’occasione per fermarsi, anche per comprendere l’importanza del ruolo dello sport nella salvaguardia dei valori e come presidio sul territorio capace di difendere i giovani. Dobbiamo tutti lavorare insieme affinché si riescano a creare gli anticorpi contro il virus dell’odio e della violenza. Lo sport può e deve essere lo strumento per farlo”, conclude.