(ANSA) – ROMA, 27 GEN – “Orgogliosi di essere genoani e di avere in città un rivale forte come te”. Anche il Genoa omaggia Fabio Quagliarella, il goleador che, con la maglia della ‘nemica’ Samp, è andato a segno per 11 partite consecutive, eguagliando il record di Batistuta. “Complimenti”, ha scritto in un tweet il club rossoblù.