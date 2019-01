(ANSA) – ROMA, 27 GEN – E’ salito in auto insieme a un amico e, dopo aver preso la strada contromano, ha investito due buttafuori all’esterno di una nota discoteca di Roma finendo anche contro alcune macchine in sosta per poi proseguire la fuga. E’ accaduto nella notte in via di Portonaccio. A dare l’allarme alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena. Sul posto la polizia e la polizia locale. Da una prima ricostruzione i due amici, visibilmente ubriachi, non sarebbero stati fatti entrare nella discoteca. I buttafuori, soccorsi, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sarebbe stato investito anche un passante, ricoverato in codice rosso in ospedale. In nottata la polizia ha fermato un ragazzo che aveva avuto una colluttazione con delle persone fuori dal locale e potrebbe essere amico del pirata della strada. E’ stata anche ritrovata l’auto.