(ANSA) – TRENTO, 27 GEN – Sono stati 86 i temerari che si sono lanciati nel lago di Ledro, in Trentino, per l’11/a edizione del Tuffo della merla. A 655 metri di quota, con 3 gradi per la temperatura dell’acqua e -3 per quella dell’aria, sono arrivati da tutta Italia e alcuni anche da Stati Uniti e Canada. Il più giovane è stato un bambino di 5 anni, ma tra i tuffatori c’erano persone di ogni età. A mezzogiorno in punto il gruppo ha cominciato a tuffarsi in acqua. Giovani, donne, bambini, ragazze, attempati professionisti e turisti hanno fatto il salto nell’acqua gelida sotto il portale bianco collocato in fondo al trampolino. Poi per tutti la scelta: nuotare per una ventina di metri sino al pontile, riposare un attimo, e poi rientrare a riva con un secondo tuffo e nuova nuotata oppure tuffarsi e poi raggiungere subito la riva. Quest’anno il freddo ha convinto molti, soprattutto i più piccolini, a optare per la seconda soluzione. (ANSA).