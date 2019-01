(ANSA) – TRENTO, 27 GEN – Non il grande favorito Johannes Thingnes B›, ma il francese Quentin Fillon Maillet ha vinto l’ultima gara della Coppa del mondo 2019 di Anterselva. Il 26enne di St. Laurent si è imposto a sorpresa nella 15 km con partenza in massa sulla stella norvegese. Terzo il tedesco Arnd Pfeiffer, mentre il miglior azzurro in gara è Dominik Windisch, tredicesimo. L’altoatesino ha buttato via un possibile podio con tre errori nell’ultima serie di tiri. (ANSA).