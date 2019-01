(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Un week end dedicato al taekwondo a Busto Arsizio, dove si è svolta la quinta edizione della Insubria Cup, torneo internazionale organizzato dalla Fita (premiata pochi mesi fa come migliore federazione nazionale a livello mondiale dalla Wort Taekwondo). Dopo la visita ai ragazzi in gara del ministro dell’istruzione Marco Bussetti, accolto dal sindaco di Busto Arsizio, dal Presidente della Fita, Angelo Cito e dal Segretario regionale, Stefano Ferrario, oggi è stata la volta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che ha seguito le evoluzioni dei 1200 atleti protagonisti della kermesse. “La visita del sottosegretario Giorgetti è stata una bella sorpresa per tutto il nostro movimento – il commento del presidente Cito -. Una vera sorpresa, che ha colto in contropiede anche me, mentre stavo rientrando a Roma. Ci siamo sentiti telefonicamente e l’ho ringraziato di persona per la sua presenza”.