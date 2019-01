(ANSA) – ROMA, 27 GEN – L’ex calciatore David Beckham e sua moglie Victoria, il Duca di Westminster, la fondatrice del sito di scommesse Bet365 Denise Coates, il re degli aspirapolvere James Dyson e il fondatore di Easyjet Stelios Haji-Ioannou sono tra i maggiori contribuenti del Regno Unito, secondo la ‘tax list’ pubblicata oggi dal Sunday Times. I ‘ricconi’ della lista, sottolinea il domenicale del Times, hanno pagato tutti insieme circa 2 miliardi di sterline in un anno. Beckham e sua moglie, la ex Posh Spice, hanno pagato lo scorso anno 12,7 milioni di sterline al fisco, anche se la coppia è stata toccata da accuse di aver evitato un conto più alto attraverso investimenti considerati poco trasparenti. Il gigante dell’abbigliamento sportivo Stephen Rubin è ai vertici della classifica, con i suoi 181,6 milioni di sterline in tasse. Haji-Ioannou ha pagato 20,7 milioni.