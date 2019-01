(ANSA) – TORINO, 27 GEN – Cade l’Inter di Spalletti in casa del Torino. Nel posticipo pomeridiano della 21/a giornata della Serie A, i granata si impongono 1-0 grazie alla rete di Izzo nel primo tempo: i nerazzurri mai incisivi restano in dieci nel finale per l’espulsione di Politano entrano nella ripresa con Nainggolan. Inserimenti che non hanno dato la svolta per la squadra di Spalletti che ora ha il Milan a -5. Per il Toro di Mazzarri un grande colpo: a 30 punti i granata fanno un salto in zona Europa.