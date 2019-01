(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Birmingham, in Inghilterra, è rimasta paralizzata per ore dopo che migliaia di fan dello YouTuber americano James Charles, che realizza video in cui spiega come truccarsi, si sono riversati verso un negozio dove il 19enne era atteso per l’inaugurazione. Lo scrive il Guardian. Secondo il quotidiano, il traffico cittadino è andato in tilt, con molti automobilisti che hanno abbandonato le proprie auto bloccate in un maxi ingorgo, mentre gli autobus interrompevano le proprie corse. La giovane star doveva inaugurare un negozio della Morphe Cosmetics. La polizia ha faticato non poco a tener lontano le migliaia di ammiratrici di James, che si erano date appuntamento sin dal primo mattino al centro commerciale Bullring per vedere il loro idolo. Charles, che vive nello stato di New York, ha oltri 10 milioni di follower su YouTube e Instagram, dove spiega i segreti del make-up. Le principali marche di cosmetici fanno a gara per avere i propri prodotti nei suoi video.