(ANSA) – WASHINGTON, 27 GEN – “Sono figlia di padre giamaicano e madre indiana. Il mio cammino e’ un sogno che si realizza in America e voglio dare voce a tutti quelli che non devono essere lasciati a lottare sa soli”: con queste parole la senatrice democratica Kamala Harris, 54 anni, ha dato il via alla sua campagna elettorale per le presidenziali del 2020, davanti a migliaia di persone nella sua Oakland, roccaforte anti-Trump della California. “Mi battero’ per tutta la gente, nessuno sara’ invisibile”, ha detto colei che viene considerata la Barack Obama donna. “L’America e’ molto meglio di quello che vediamo oggi. Questa non e’ la nostra America. Dobbiamo dire la verita’ e combattere per la verita’”, ha detto Harris lanciando il primo duro affondo contro Donald Trump da candidata alle presidenziali. “Siamo a un punto di svolta nel nostro Paese e nel mondo, e dobbiamo unirci per difendere i nostri valori contro chi vuole distruggerli”, è stato il suo appello davanti a una folla che ha scandito ripetutamente il suo nome.