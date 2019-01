BERGAMO. – Tre a tre come all’andata, e alla fine sia Atalanta che Roma possono dire di aver fatto un mezzo passo falso nella rincorsa a un obiettivo europeo ancora indefinibile per la classifica corta e la concorrenza serrata di troppe pretendenti in pochissimi punti. Ma il miracolo lo fanno i locali, chiamati a rimontare da 0-3 e per di più con un rigore sbagliato dall’eroe della domenica Zapata ad appesantire il compito.

Una partita spettacolare che suona a conferma di pregi e difetti su ambo i fronti: attacchi esplosivi e retroguardie afflitte da amnesie specie nello stretto. La squadra di Di Francesco aveva erroneamente pregustato la quinta vittoria di fila a metà gara, passata com’era in scioltezza già al 3′, quando Zaniolo di petto serve a Dzeko il più comodo degli assist che il bosniaco finalizza al meglio.

La reazione dei bergamaschi è veemente ma troppo legata alle giocate dei singoli, vedi angolo da sinistra di Gomez sulla parte superiore della traversa (6′) e tiro di prima intenzione di Ilicic fuori misura (9′). La fiera delle occasioni riprende al 16′, quando il centrattacco in grigio sferra un diagonale privo di angolazione defilato a destra e a ruota Ilicic si vede respingere da Manolas la stoccata sulla seconda palla concessa dalla difesa romanista, in difficoltà ad allontanare un cross del Papu dalla trequarti destra.

Al 31′ secondo errore di Ilicic che si sbilancia all’indietro gettando alle ortiche la sponda di Zapata sul lancio di Gomez, e in due minuti ancora Dzeko punisce lo sciupinio nerazzurro convertendo nel sacco la verticale di Nzonzi, con Toloi a rincorrerlo vanamente e Berisha ad abbandonare i pali troppo frettolosamente. L’orologio scorre verso il finale di tempo quand’ecco il tris di El Shaarawy, imbeccato da Zaniolo (2 assist) al culmine del contropiede rifinito da Pellegrini (40′), e la riapertura delle speranze di Castagne che sale in cielo a centro area sugli sviluppi dell’azione a due Ilicic-Gomez con il fantasista mancino a chiamare di tacco la chiusura di triangolo nello stretto.

Genio e sregolatezza del numero 72, che inaugura la ripresa incespicando (4′), sempre col tacco e davanti all’area piccola, sul gioco a due smarcante Hateboer-Gomez. Al 14′, con Palomino subentrato a Mancini, Gomez da dietro il vertice destro accarezza l’incornata solitaria di Toloi sul primo palo: 2-3. Entrano Kluivert per il Faraone e Florenzi per Pellegrini, al 23′ Ilicic cade sul contrasto con Kolarov e l’arbitro Calvarese lo ammonisce per simulazione, per poi consultare il Var: è rigore, invece, ma Zapata calcia in Curva Nord.

Il colombiano si fa comunque perdonare un minuto dopo (26′) raccogliendo il suggerimento di Ilicic per trafiggere il colpevole Olsen che copre male il legno di competenza. La Roma chiude a cinque in difesa (Fazio per Karsdorp). Al 36′ Pasalic alza di fronte sulla torre di Hateboer e il forcing convince Gasperini a giocarsi la carta Barrow per lo sloveno: il gambiano suggerisce da destra, Castagne non ci arriva per un soffio (42′). E’ l’ultimo sussulto prima del fischio finale.