(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Gonzalo Higuain ha esordito con la maglia del Chelsea scendendo in campo nel match di FA Cup che i Blues londinesi hanno vinto per 3-0 contro lo Sheffield Wednesday, squadra del Championship (il torneo cadetto). Così ora la formazione di Maurizio Sarri si è qualificata per gli ottavi di finale della competizione. A segno Willian, su rigore concesso con l’ausilio del Var, il ‘gioiello’ 18enne Hudson-Odoi, che vuole andarsene ma che Sarri oggi ha promosso titolare, e ancora Willian dopo scambio con Giroud. Higuain, in campo per 81′, ha pensato più che altro a giocare ‘di sponda’ dovendosi ancora integrare con i nuovi compagni. E’ invece andata male, sempre in FA Cup, al Tottenham che ha perso per 2-0 la stracittadina contro il Crystal Palace ed è stato quindi eliminato.