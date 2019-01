CARACAS. – Nella puntata di oggi su Rai Italia de “L’Italia Con Voi”, il nuovo programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, affiancata in studio da Stefano Palatresi al pianoforte, ci sarà il giornalista di RaiNews24 Giorgio Santelli, che parlerà del suo reportage in cui un canadese figlio di immigrati italiani torna ad investire e a sviluppare il proprio business in Italia.

In studio anche Mario Alejandro Borghese, deputato eletto con il Maie nella ripartizione America Meridionale, che parlerà della comunità italiana in Argentina.

Poi sarà la volta della nuova rubrica del programma: “Central Park West” curata da Antonio Monda, giornalista di Rainews24, che ci porta a Hollywood dove, in seguito alle accuse di molestie e ai relativi scandali, si è creata una cappa molto pesante.

Si cambia argomento e si parla di poesia, con la scrittrice Valentina Colonna. Si prosegue con la “lezione” di lingua italiana con il professor Stefano Telve della “Società Dante Alighieri”, seguito da Gianni Ippoliti/Dante Alighieri, in giro per Roma, questa volta, con l’argomento della poesia che gli è decisamente familiare. Si conclude con il collegamento da Milano con il presidente Piero Bassetti e la sua rubrica “Made by Italics”.

L’Italia con Voi va all’’inaugurazione del Centro Italo-Argentino di Alti Studi presso l’Università di Buenos Aires, in occasione dell’ultimo G20, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Poi, in Sudafrica, dove Aldo e Natalina Leonardi, raccontano la loro avventurosa vita da emigrati a Welkom, una cittadina mineraria nel Freestate.

Programmazione Lunedì 28 Gennaio:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

