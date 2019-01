(ANSA) – ROMA, 28 GEN – ”Il campionato è finito prima di cominciare, la Juve ha un’altra mentalità, è una squadra marziana anche se ieri l’ho vista molto umana contro la Lazio”. L’ex di Juve e Roma, ora presidente della federcalcio polacca, Zbigniew Boniek celebra Cristiano Ronaldo e compagni anche se assicura che la sua Juventus era un’altra cosa: ”era più forte la Juve in cui giocavo io, non scherziamo. E comunque i paragoni con le squadre di altri tempi non hanno senso”. Ai microfoni di radio anch’io lo sport Boniek parla anche dell’attaccante polacco appena sbarcato al Milan Piatek: ”è un giocatore molto moderno ha tutte le qualità da attaccante, non credo sia un problema farlo giocare con Cutrone, sono due giocatori diversi”.