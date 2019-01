(ANSA) – ISTANBUL, 28 GEN – La relatrice speciale dell’Onu sulle Esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, è giunta oggi in Turchia per iniziare l’annunciata “inchiesta internazionale indipendente” sull’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi il 2 ottobre scorso nel consolato saudita di Istanbul. L’inviata delle Nazioni Unite, che resterà nel Paese fino a domenica, ha incontrato stamani ad Ankara il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che aveva a sua volta sollecitato l’apertura di un’indagine a livello internazionale per evitare rischi di insabbiamenti da parte di Riad. L’esito delle indagini di Callamard, che riguardano le circostanze dell’omicidio e “la natura ed estensione delle responsabilità di Stati e individui”, verrà sottoposto nella sessione di giugno al Consiglio dei diritti umani dell’Onu.