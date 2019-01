(ANSA) – ROMA, 28 GEN – “La strada per arrivare ai 20 Slam di Federer è lunga, ma il percorso è quello giusto. Fisicamente non mi sono mai sentito così bene”. Dopo il trionfo agli Australia Open Novak Djokovic vola sempre più in alto e a margine dell’evento fotografico al giardino botanico di Melbourne rivela il suo sogno-progetto a lungo termine . “Mi sento giovane, fresco e in forma. Non penso all’età, non penso ai limiti, penso solo a condurre uno stile di vita che mi assicuri longevità e benessere”. ”Quando nel 2008 conquistai il titolo a Melbourne per la prima volta – aggiunge il campione serbo – non pensavo certo di poterne vincere così tanti, ero solo contento di aver dimostrato di potermi inserire tra i big. Quanto a detenere contemporaneamente tutti i quattro i major, l’ho già fatto una volta e posso farlo ancora. Del resto nella vita tutto è possibile, e se continuo a giocare è evidente che io punti ai record di chi mi precede. Ma non ho fretta, il tempo è dalla mia parte”.