(ANSA) – AOSTA, 28 GEN – Il pm di Aosta Carlo Introvigne ha conferito l’incarico al medico legale Mirella Gherardi per svolgere l’autopsia sui corpi delle sette vittime delll’incidente aereo avvenuto venerdì scorso sotto al Rutor, dove un aereo francese ultraleggero si e’ schiantato contro un elicottero impegnato dell’eliski. Non ha nominato un proprio consulente il pilota dell’aereo partito da Megeve, Philippe Michel, di 64 anni, in stato di fermo per disastro aereo colposo aggravatoe omicidio colposo plurimo aggravato. Difeso dagli avvocati Jacques Fosson e Alessio Iannone, per lui e’ fissata domani davanti al gip del tribunale di Aosta l’udienza di convalida. Michel e’ al momento ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta. Presenti oggi nell’ufficio del pm per l’incarico al medico legale anche i familiari del pilota dell’elicottero, Maurizio Scarpelli, di 53 anni, di Reggello (Firenze). Ieri i rottami dei due velivoli sono stati trasferiti in paese a La Thuile, dove gli ispettori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo hanno svolto i primi rilievi. Indagano guardia di finanza e carabinieri.(ANSA).