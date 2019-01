(ANSA) – BOLOGNA, 28 GEN – E’ stato arrestato, in una località dell’Appennino bolognese, uno studente di 23 anni, incensurato, originario della Toscana, accusato di violenza sessuale pluriaggravata in danno di una minorenne. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane, per circa un anno, avrebbe abusato di una bambina di 12 anni, con problemi psichici, figlia di persone che conosceva. Gli accertamenti, con il coordinamento del pm Roberto Ceroni, avrebbero appurato che il giovane, rimanendo solo con la bambina, le chiedesse massaggi, che avrebbe ricambiato, e altri comportamenti al centro delle indagini. Le avrebbe intimato di mantenere il silenzio, hanno accertato i Carabinieri, minacciando di fare del male al suo fratello più piccolo. A riferire tutto agli investigatori è stata la mamma della bambina a cui la piccola ha raccontato l’accaduto. (ANSA).