CARACAS – L’accusa contro Laura Gallo, la connazionale dirigente regionale di Voluntad Popular nello Stato Yaracuy, è assai pesante. Infatti, come denunciato dalla deputata al Parlamento, Adriana Pichardo, si vorrebbe coinvolgere nei fatti di violenza avvenuti lo scorso 23 gennaio. Come si ricorderà, il 23 gennaio a causa della represione excesiva delle Forze dell’ordine nello Stato Yaracuy è morto un manifestante e ne sono stati feriti numerosi

– L’accusa arbitraria mossa pubblicamente e senza alcun fondamento dal Governatore Julio León Heredia offende la dignità della nostra leader Laura Gallo. Tutti conoscono il suo passato politico. Questo caso è dimostrazione del costante abuso che subiscono le donne nello Stato Yaracuy.

Sia rappresentanti di diverse Ong, sia organismi difensori dei Diritti Umani hanno alzato la propria voce in difesa della dirigente italo-venezuelana.

L’Ambasciata d’Italia, una volta venuta a conoscenza dell’arresto, si è attivata per ottenere la scarcerazione di Laura Gallo, madre del coordinatore regionale di Voluntad Popular e della Ong “Foro Penal Venezolano”, Gabriel Gallo.

-Ho visitado mía madre – ha dichiarato Gabriel Gallo -. E’ detenta in una della di due metri per due. Se tutto questo è per la libertad, Ben vale la pena.

Laura Gallo è in attesa della decisiones del Magistrato che dovrà confirmare o no l’arresto.