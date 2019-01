(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Il Challenge Maiorca di ciclismo, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio e suddiviso in tre gare, farà registrare l’esordio stagionale dei big della Uae Emirates: da Fabio Aru ad Alberto Rui Costa, da Alexander Kristoff a Daniel Martin. Il team degli Emirati Arabi Uniti sarà al via con 12 corridori, sotto la guida del ds Marco Marzano (Italia), supportato dall’assistente tecnico Paolo Tiralongo (Italia). Aru e il norvegese Kristoff saranno affiancati da un altro norvegese, Vegard Stake Laengen; da Marco Marcato; dal rappresentante degli Emirati, Yousif Mirza; da Manuele Mori; dal portoghese Rui Oliveira; dal croato Kristian Durasek; dall’irlandese Daniel Martin; da Simone Petilli; da Edward Ravasi; dal bielorusso Aleksandr Riabushenko. Il programma verrà inaugurato dal Trofeo Andratx Loseta (172,4 km), in programma il primo febbraio; proseguirà con il Trofeo de Tramuntana (140,1 km), il 2 febbraio; si chiuderà con il Trofeo Palma (159,6 km), che verrà disputato il 3 febbraio.