(ANSA) – BARCELLONA, 28 GEN – Un cinese, il secondo della storia, nella Liga. L’Espanyol ha infatti annunciato di aver acquistato, per una cifra che non è stata resa nota, il 27enne Wu Lei, attaccante dello Shangai Sipg, con cui l’anno scorso ha vinto la classifica dei cannonieri del campionato. Per cinque stagioni è stato anche ‘scarpa d’oro’ cinese, ovvero miglior marcatore locale. Nella Coppa d’Asia tuttora in corso Wu ha segnato due gol con la Cina, eliminata dall’Iran nei quarti di finale. Al suo ingaggio non è probabilmente estraneo il fatto che la proprietà dell’Espanyol sia cinese, visto che l’azionista di maggioranza è il businessman Chen Yansheng. L’unico altro cinese ad aver giocato finora nel campionato spagnolo è stato Zhang Chengdong, che fece qualche apparizione nel Rayo Vallecano duante la stagione 2015-’16.