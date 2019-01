(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Neymar non ci sarà nel match di andata degli ottavi di Champions League tra Manchester United e Paris SG del 13 febbraio. La previsione è del tecnico del Psg Thomas Tuchel, che ha dovuto fare a meno del suo n.10 nella partita di campionato di ieri vinta per 4-1 contro il Rennes. Gli esami a cui è stato sottoposto O Ney, infortunatosi giovedì scorso in Coppa di Francia con lo Strasburgo, hanno evidenziato dei problemi al quinto metatarso del piede destro. E’ lo stesso punto in cui il brasiliano aveva riportato una frattura 11 mesi fa, infortunio per il quale era poi stato sottoposto ad intervento chirurgico rimanendo fermo 3 mesi e tornando in tempo per giocare il Mondiale con il Brasile. Non a caso, il medico della Selecao Rodrigo Lasmar è in viaggio per Parigi per capirne di più. Intanto non esclude un nuovo intervento, che allungherebbe i tempi di recupero. “E’ presto per parlare del ritorno di Neymar – commenta Tuchel -. Ma non è un segreto che sarà molto difficile vederlo in campo contro lo United”.