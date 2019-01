(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Ivan Perisic verso l’addio all’Inter, su stessa ammissione del dg Beppe Marotta, che ha rivelato la richiesta di cessione da parte del giocatore. Nella trattativa per la cessione dell’esterno d’attacco croato all’Arsenal, secondo quanto riporta il Daily Express, potrebbe entrare il fantasista Mesut Ozil, in uscita dal club londinese. Tutto, però, resterebbe legato – secondo il giornale – all’ingaggio del tedesco di origini turche, che i dirigenti della società nerazzurra riterrebbero troppo elevato. Lo scambio può essere perfezionato solo nel caso in cui i ‘Gunners’ si accollassero di pagare la metà dei 10 milioni attualmente percepiti a stagione da Ozil.