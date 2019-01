(ANSA) – PORTO CERVO (SASSARI), 28 GEN – Per la prima volta alla Loro Piana Superyacht Regatta di vela potranno partecipare i multiscafi. Lo Yacht club Costa Smeralda ha comunicato che, in occasione della 12/a edizione dell’evento, verranno ammessi multiscafi di lunghezza non inferiore ai 50 piedi che si sfideranno all’interno di una divisione dedicata a loro. Le classifiche verranno compilate con il nuovo sistema di rating ORCmh, che è stato studiato appositamente per questo tipo di imbarcazioni.