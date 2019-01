(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Proseguono le indicazioni per il trasferimento degli ultimi 215 ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto, in vista della chiusura del centro prevista per giovedì prossimo. Al centro oggi sono giunte indicazioni per il trasferimento di altre 28 persone, per le quali è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria, le quali saranno ricollocate in Sprar di tutta Italia. La stessa destinazione potrebbe riguardare altre decine di ospiti tra i restanti 187. Altri, invece, saranno ricollocati nei Cas: per domani, circa 80 dovrebbero partire per essere ospitati in un Centro di assistenza straordinaria a Roma.