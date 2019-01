(ANSA) – TORINO, 28 GEN – Juventus in campo per l’allenamento alla ‘Continassa’, poche ore dopo il successo in rimonta sulla Lazio. Il forfait di Leonardo Bonucci, fermato da una distorsione alla caviglia, è compensato dai miglioramenti di Pjanic, Khedira e Mandzukic, che “hanno svolto parzialmente la seduta di allenamento”, come riporta il sito del club bianconero. La Juventus tornerà ad allenarsi domani pomeriggio prima della partenza per Bergamo, dove mercoledì affronteranno l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia.